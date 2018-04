Luis Fabiano passará por artroscopia no joelho direito e vai desfalcar o Vasco

O Vasco comunicou neste sexta-feira que o atacante Luis Fabiano será submetido à uma artroscopia no joelho direito. Ainda não há previsão do tempo de recuperação do jogador, que sentiu dores no local após a derrota por 3 a 0 para o Bahia, no domingo passado, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo comunicado divulgado pelo clube, o atleta, de 36 anos, procurou o departamento médico para informar o problema, sendo realizado um exame de ressonância magnética, no qual foi constatada uma lesão no menisco do joelho direito. O procedimento cirúrgico deverá ser feito na próxima terça-feira.

Luis Fabiano vinha sendo preservado pela comissão técnica do time vascaíno desde o início do Brasileirão. O centroavante era poupado de algumas viagens e fazia trabalhos físicos específicos. Ele era lançado especialmente em jogos considerados mais importantes e em que a equipe era mandante.

O atacante voltou ao time titular vascaíno no empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, na primeira rodada do segundo turno do campeonato nacional, depois de permanecer aproximadamente um mês fora da equipe para tratamento de dores e exercícios de reforço muscular.

CLÁSSICO

O elenco do Vasco encerrou nesta sexta-feira a preparação para o clássico contra o Fluminense, no sábado, às 16 horas, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. O time ainda não teve o comando do técnico Zé Ricardo, apresentado nesta manhã, em São Januário. O novo treinador ainda não deverá estar no banco de reservas no duelo contra o time das Laranjeiras. O auxiliar Valdir Bigode vai orientar os atletas na partida.

O volante Breno, em entrevista coletiva nesta sexta, elogiou as características do novo comandante e citou a união dos jogadores para derrotar o Fluminense e deixar a incômoda 16ª posição na tabela do Nacional, com 25 pontos - apenas dois à frente do São Paulo, primeiro clube na zona de rebaixamento.

"Conhecemos o trabalho e o que ele realizou até aqui. Estamos recebendo de braços abertos. O momento hoje é de união e o Zé Ricardo está chegando para somar. Ele vem para ajudar o elenco e nos colocar no caminho para alcançar nossos maiores objetivos", frisou Breno.