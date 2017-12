Luís Fabiano pede desculpa a Rojas Luís Fabiano resumiu de forma bem clara o que acontece com ele no São Paulo. ?Ah, de vez em quando eu erro. Depois peço desculpas e tudo está resolvido.? Foi assim que o atacante resumiu o abandono do treinamento de quinta-feira, depois de ter xingado o técnico Rojas por não haver marcado uma falta no coletivo. ?O problema é que não gosto de juiz. Não tenho nada contra o Rojas. Mas o Lugano me fez falta e nada foi marcado. Já estou irritado com a ameaça de seqüestro e por estar suspenso do Brasileiro. Errei e pedi desculpas ao Rojas e ao grupo. Tudo foi resolvido. Ficou no passado.? Artilheiro disparado do time, Luís Fabiano não foi nem será punido. Nem pela diretoria, muito menos por Rojas.