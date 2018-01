Luis Fabiano pode desfalcar o São Paulo Não bastassem a pressão da torcida e os seguidos desfalques, o técnico Oswaldo de Oliveira ganhou mais um problema para armar a equipe do São Paulo para a partida desta quarta-feira contra o Figueirense, em Florianópolis, pela Copa do Brasil. O atacante Luis Fabiano se machucou nos treinos da manhã de hoje e muito provavelmente terá de ficar de fora da partida de amanhã. Os médicos temem que o jogador desfalque o time também do jogo de domingo, contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro. Luis Fabiano reclamou de fortes dores na virilha durante o coletivo e deixou o campo de treinamento muito preocupado. O jogador será submetido a uma série de exames que vão indicar a extensão da contusão. Para a partida contra o Figueirense, Oswaldo já não poderia contar com o goleiro Rogério Ceni, o lateral-direito Leonardo Moura e o meia Kaká, todos machucados. A equipe deverá viajar para Santa Catarina nesta terça-feira à tarde.