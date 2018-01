Luís Fabiano pode ser cortado da Seleção Tudo parecia estar bem para Luís Fabiano. Depois de três dias afastado dos treinamentos com bola, finalmente fora liberado pela equipe médica para participar do coletivo de hoje, que definiria o time que começa a partida de quinta-feira contra Camarões, estréia do Brasil na Copa das Confederações, às 16 horas (horário de Brasília), no Stade de France, em Paris. E de fato os titulares estão definidos. E o atacante são-paulino não está entre eles. "Já está certo. Vai jogar o Adriano. Ele (Luís Fabiano) está vetado pelo médico", afirmou o técnico Carlos Alberto Parreira. Luís Fabiano voltou a sentir a dor na parte posterior da coxa direita. O médico José Luís Runco reavaliou a situação e conversou com a comissão técnica. Ficou acertado que o atleta vai ser submetido a um exame de ressonância magnética amanhã. Se o resultado não apontar lesão, o atacante permanecerá no grupo, novamente em tratamento. Porém, em caso de diagnóstico positivo, pode ser cortado. "Funciona assim: primeiro pedimos à Fifa uma clínica credenciada para a realização do exame. Feito isso, temos até 24 horas antes do jogo para solicitar a inclusão de outro jogador", explicou Runco. Já Parreira preferiu não comentar a hipótese. Para o treinador, o assunto ainda não foi discutido internamente. Assim, não há razão para comentá-lo. "Não vamos decidir nada antes do exame. É preciso esperar agora para ver o que vai acontecer", afirmou. "Além do mais, nós ainda temos aqui o Ilan. A convocação foi bem feita, tudo foi bem dividido e o grupo está bem servido, com boas opções." Luís Fabiano chegou a iniciar o treino entre os titulares. Porém, o treinador contou que percebeu o atleta "desconfortável" no campo. Assim, optou por Adriano. "Até tinha a idéia de começar o jogo com a mesma equipe que enfrentou a Nigéria. Mas diante disso, vamos mudar", observou Parreira. O treinador disse não acreditar que a forma de jogar seja alterada. "Os Adriano cai mais pelo lado esquerdo do ataque, é forte e pode enfrentar bem os africanos, enquanto o Luís vai pela direita. Mas os dois encaixam o setor com o Ronaldinho." A decepção do são-paulino contrastava com a alegria de Adriano. Lembrado por Parreira desde a primeira convocação, o atacante do Parma achava que seria o titular frente os nigerianos. Acabou preterido. "É bom sair jogando para mostrar o meu futebol", afirmou, quando ainda não tinha certeza de sua escalação. Visita - O atacante Ronaldo, do Real Madrid, estará em Paris no dia 24 para receber premiação da Academia de Esportes. Sua visita é aguardada na concentração brasileira quando o time voltar à capital, seja para a disputa da semifinal ou da decisão. Por enquanto, o artilheiro da última Copa do Mundo falou com os amigos apenas por telefone. Hoje, durante o treino da seleção no CT do Paris Saint-Germain, o assessor de imprensa da CBF e de Ronaldo, Rodrigo Paiva, recebeu o passaporte vermelho da Organização das Nações Unidas (ONU). Ronaldo é o único brasileiro que porta tal documento, renovado hoje. Se o "Fenômeno" ainda não apareceu, quem visitou a seleção hoje foi a delegação de 22 crianças que compõem a escola do Balé Bolshoi, em Joinville (SC). O grupo participa do Festival Internacional de Dança, que acontece na Alemanha.