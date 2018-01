Luís Fabiano pode voltar na semifinal Luís Fabiano não será cortado da seleção brasileira e vai continuar com o grupo que está na França para disputar a Copa das Confederações. Um exame de ressonância magnética realizado nesta quarta-feira, em uma clínica credenciada pela Fifa, em Paris, constatou que não houve lesão, e sim um edema no músculo da coxa direita. Segundo o médico da seleção, José Luís Runco, existem boas chances de recuperação. Diante do quadro, a comissão técnica se reuniu e decidiu manter o atleta em tratamento. Ninguém quis falar em prazo, mas a idéia inicial é de que Luís Fabiano esteja recuperado a tempo de jogar, pelo menos, a partida da semifinal, marcada para o dia 26. "Achamos melhor não falar em prazo porque a evolução da recuperação depende muito de pessoa para pessoa", explicou Runco. "Como os exames demonstraram apenas um edema, acreditamos na chance de reabilitação." Para o atacante são-paulino, a notícia representou um alívio. Nem mesmo a perda da vaga no time titular na estréia, nesta quinta-feira, diante de Camarões, o abalou. "Que nada. Agora que sei que a contusão não é tão séria e tive a chance de continuar aqui com o pessoal, vou me recuperar e tentar jogar", afirmou. "Estou bem mais tranqüilo agora." Já o técnico Carlos Alberto Parreira seguiu o mesmo discurso de Runco e evitou falar sobre prazos de recuperação. "Vamos aguardar. Temos um bom grupo, com excelentes profissionais e tenho certeza de que o melhor será feito. Se mantivemos o atleta é porque confiamos que poderemos utilizá-lo", analisou. Mudo - Quem chamou a atenção nesta quarta-feira, no último treino da seleção antes da estréia na Copa das Confederações, foi Ronaldinho Gaúcho. Mesmo se dizendo alheio aos comentários sobre sua saída do Paris Saint-Germain, o meia-atacante preferiu fugir das entrevistas a ter de comentar o assunto. O acerto do inglês David Beckham com o Real Madrid abriu as portas do Manchester United e do Barcelona ao brasileiro. O clube inglês busca agora um substituto para o ex-ídolo. Já os espanhóis, com diretoria nova, tentam correr atrás do arqui-rival, anos-luz à frente em termos de reforços. A situação mereceu até uma brincadeira de Parreira. Questionado em relação a diferença de beleza entre Beckham e Ronaldinho, o treinador saiu-se com essa: "A beleza do Ronaldinho é com os pés", observou.