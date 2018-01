Luís Fabiano preocupado com o banco Com as contratações de Luís Alberto, do Internacional, Souza e Rico da Portuguesa Santista, Luís Fabiano já percebeu: não é só o técnico Oswaldo de Oliveira que está ameaçado com as seguidas decepções do São Paulo. O potencial do próprio time está em xeque. Leia mais no Jornal da Tarde