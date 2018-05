Luís Fabiano prevê dificuldades na primeira fase

O atacante Luís Fabiano previu dificuldades para a seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo de 2010. A equipe pentacampeã enfrentará Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal no Grupo G da competição.

"A Costa do Marfim é uma boa seleção, tem muitos jogadores que estão na Europa. Eles têm estrelas como o Drogba e o Toure Yayá, do Barcelona. É uma seleção complicada essa, viu?", disse o atacante em entrevista ao SporTV.

Mas foi a seleção de Portugal que Luís Fabiano apontou como a mais complicada para o Brasil na fase de grupos. "É uma seleção de muita qualidade. Tivemos a chance de jogar contra eles no ano passado, mas com certeza agora vai ser muito diferente. Vai ser difícil", disse o atacante, lembrando-se dos 6 a 2 sobre os portugueses em amistoso no Estádio de Bezerrão, em Brasília.

O confronto entre Brasil e Portugal será no dia 25 de junho de 2010, na cidade de Durban, e terá como atrativo o embate de três jogadores brasileiros contra o País - Deco, Pepe e Liédson. "São três bons jogadores, que deram ainda mais qualidade à equipe", disse Luís Fabiano.