Luís Fabiano promete contrariar torcida Dizer que são-paulino não vibra com os gols de Luís Fabiano é quase o mesmo que afirmar que Ademir da Guia não é ídolo dos palmeirenses. Não há nada de verdadeiro. Muitos torcedores, no entanto, resolveram abrir exceção neste fim de semana e vão torcer para que o artilheiro não faça gol. A justificativa: sonham com o rebaixamento do Corinthians no Campeonato Paulista. Para que isso aconteça, além da derrota do rival para a Portuguesa Santista, o Juventus precisa ganhar do São Paulo, domingo, no Anacleto Campanela. O principal jogador do time do Morumbi está estranhando a situação, pela qual nunca havia passado. Nas ruas, em vez de lhe pedirem gols, recomendam a ele que entregue a partida para o Juventus. "Por onde eu passo o torcedor pede para a gente perder. Eu falo: ?Não dá parceiro?. Dou uma enganada neles e falo que tenho de fazer gol, porque estou brigando pela artilharia." Luís Fabiano, assim como o restante do elenco, afasta qualquer hipótese de fazer ?corpo mole?. E lembra que o confronto de domingo poderá ser decisivo para que ultrapasse Vágner Love na artilharia do Paulista. O são-paulino marcou 8 gols na competição e tem dois a menos do que o palmeirense. "Já que vou jogar, o bicho vai pegar." O atacante reitera, contudo, que sua prioridade é alcançar a artilharia da Libertadores. "Mas também quero brigar no Paulista", avisou. Suas possibilidades de fazer gol devem aumentar com o esquema tático utilizado pelo técnico Cuca. A equipe entrará em campo com apenas um volante, Adriano, dois meias, Souza e Marquinhos, e três atacantes. Ao lado de Luís Fabiano, ficarão Grafite e o ex-ponte-pretano Jean, que ganha mais uma chance."Quanto mais atacantes, melhor. Diminuiu a marcação em cima de mim", afirmou o artilheiro são-paulino, que recebeu de presente, nesta sexta-feira, uma camisa do jogador de futebol de salão Falcão, um dos melhores do mundo e seu fã. O São Paulo vai entrar em campo com time misto. Cicinho, Fabão e Alexandre estão suspensos e Gustavo Nery e Fábio Simplício serão poupados. Rogério Ceni, que estava com dores na coxa direita, deve jogar.