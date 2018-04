Luís Fabiano quer conquistar vaga de titular da seleção

O atacante Luis Fabiano está de bem com a vida. Artilheiro do Campeonato Espanhol com oito gols e convocado às pressas para ocupar a vaga de Afonso, cortado por contusão, na seleção brasileira, ele disse que sua fase é quase perfeita. E explicou por que usou a palavra quase. Veja também: Jogadores votam em Rogério Ceni como craque do Brasileirão Ronaldinho fica de fora do treino da seleção desta quarta Seleção terá nova camisa para celebrar título da Copa de 1958 Para técnico do Milan, Pato é melhor do que Ronaldinho Classificação das Eliminatórias "Só falta pintar a oportunidade (de atuar contra o Peru, domingo, em Lima, ou no jogo com o Uruguai, dia 21, no Morumbi, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo). Não vim para cá apenas por vir." Ele provou isso na sua primeira atividade sob o comando de Dunga, na manhã desta quarta-feira, na Granja Comary. Fez dois gols num treino tático que terminou empatado por 3 a 3. Confiante, Luis Fabiano tem a exata noção de que chegou o momento de fincar raízes na seleção. Explica-se: o ataque é o setor mais crítico da equipe. Vagner Love e Afonso ainda não convenceram. "A vaga ainda está aberta", admitiu o atacante, que também é chamado de Fabuloso na Espanha, onde atua pelo Sevilha. "Será titular quem treinar melhor ou quem estiver melhor. Meu primeiro treino foi proveitoso", disse, convicto de que Dunga pode mudar de idéia e escalá-lo ao lado de Robinho. Luis Fabiano não quis fazer comparações com seus concorrentes e chegou a defendê-los. "O ataque é sempre muito cobrado, mas qualquer jogador que veste a camisa da seleção tem qualidade." Sua última partida pelo Brasil foi na Copa América de 2004, no Peru. Na ocasião, a equipe derrotou a Argentina e sagrou-se campeã. Sobre o fato de não ter se firmado na seleção naquela época, deixou a entender que a disputa era mais acirrada. "Vim para cá com grandes jogadores, como o Ronaldo. Mesmo assim, fiz seis gols em 12 jogos, o que não é mau retrospecto. Mas passado é passado." Depois de três anos esquecido na seleção, assegurou ter amadurecido. "Não me meto mais em confusões." Agora, só quer virar notícia pelo que faz dentro de campo. "Fiquei surpreso com a convocação, não esperava", disse ele, que se apresentou em Teresópolis na madrugada desta quarta-feira. Ídolo do São Paulo, Luis Fabiano vai matar as saudades de um local muito familiar: o Morumbi. Ele nunca atuou no estádio vestindo a camisa da seleção. "Será um momento especial. Não há coisa melhor e mais motivadora", disse, com excesso de confiança, o artilheiro do Sevilla, que classificou como desagradável a violência que mancha o futebol italiano.