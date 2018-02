Luís Fabiano quer título e artilharia Três gols contra a Portuguesa Santista na quinta-feira foram pouco para o atacante Luís Fabiano, artilheiro do São Paulo em 2002 com 30 gols. "Não vou prometer um número, mas quero fazer mais gols este ano do que no ano passado", afirmou o jogador, uma das principais armas do time comandado por Oswaldo de Oliveira no segundo jogo das semifinais do Campeonato Paulista. Apesar da situação tranqüila do São Paulo no Estadual, o centroavante tem razões para entrar em campo motivado. Os objetivos são dois: alcançar a artilharia do Paulista - está com dois gols a menos que os líderes Rico (Portuguesa Santista) e Ricardo Oliveira (Santos), que têm sete - e recuperar seu prestígio com a torcida. "Fiquei muito abalado quando saí vaiado no jogo do Santo André. Fui o artilheiro do time no ano passado e naquela hora ninguém lembrou disso", reclamou Luís Fabiano, embora tenha admitido uma atuação apagada. "Mas foi bom ter acontecido. Agora a gente sabe que tem de matar um leão por dia. Para o jogo deste domingo, o jogador espera que o time mantenha o espírito de decisão da partida anterior. "No último jogo a equipe entrou mais ligada, mais determinada", observou o atacante.