Luís Fabiano quer voltar ao Morumbi Enquanto segue o impasse sobre a permanência ou não de França no São Paulo por mais seis meses, Luís Fabiano sonha com o retorno ao Morumbi. Na quarta-feira, o jogador falou por telefone de Rennes, onde chegou no final da semana. E afirmou que se o São Paulo quiser contratá-lo novamente por empréstimo terá sérias dificuldades. ?E nem eu sei se seria uma boa para mim. Afinal, no final do contrato eu teria que voltar para o Rennes, com o qual tenho vínculo até 2005.?