Luis Fabiano rescinde com time chinês e está livre para fechar com o Vasco

O Vasco tem o caminho livre para enfim acertar a contratação de Luis Fabiano. O atacante rescindiu seu contrato com o Tianjin Quanjian e, de acordo com sua assessoria de imprensa, retornará ao Brasil nos próximos dias. Ele já está inscrito no Campeonato Carioca.

Como o prazo para inscrição no Carioca terminava na última quinta-feira, o Vasco deu início aos trâmites burocráticos para a inscrição de Luis Fabiano. No Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) de sexta, constava a informação de que ainda "falta transferência internacional".

Agora, isso deverá ser resolvido com a rescisão do contrato entre Luis Fabiano e o Tianjin Quanjian. Ele ficou só um ano na China, marcando 23 gols. Artilheiro, foi eleito também o melhor jogador da segunda divisão chinesa, ajudando o clube dele na conquista do acesso.

Ao chegar à elite, o Tianjin Quanjian resolveu renovar seu elenco de estrangeiros. Liberou Jadson para o Corinthians e só manteve Geuvânio, ex-Santos. As demais vagas foram ocupadas por Alexandre Pato e o belga Witsel. Fora dos planos do clube, Luis Fabiano continua morando na China e vinha cuidando da forma física de forma independente.