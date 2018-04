Luís Fabiano retorna ao Sevilla após desfalcar equipe

O Sevilla contará com o retorno do atacante Luís Fabiano no jogo desta terça-feira, contra o Mallorca, às 15 horas (de Brasília), em casa, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Por causa de uma torção no tornozelo esquerdo, o brasileiro ficou fora da partida do último sábado, quando a sua equipe superou o Osasuna, fora de casa, por 2 a 0, pelo torneio nacional.

Com três gols em três jogos neste início de temporada pelo Sevilla, Luís Fabiano se mostrou empolgado com a possibilidade de ajudar o seu time a ficar mais próximo dos líderes do Campeonato Espanhol. "É um jogo muito importante para o Sevilla, pois com uma vitória podemos entrar no grupo dos quatro primeiros. Também é importante para mim, que estou tentando me manter entre os artilheiros da competição", afirmou o jogador, que comemora a boa fase de quem também fez 11 gols nos últimos dez confrontos com a camisa da seleção brasileira.

"Minha expectativa é manter o nível de jogo que eu vinha apresentando. O gol é consequência, o importante é eu jogar bem e me sentir bem como vem acontecendo nos últimos jogos", finaliza o brasileiro.