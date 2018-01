Luis Fabiano revela possível saída do São Paulo em rede social

O atacante Luis Fabiano, do São Paulo, revelou nesta segunda-feira, 31, em um post no facebook, que pode estar de saída do clube paulista. A mensagem do atleta exibia duas imagens, uma atual e outra do início da carreira do atacante, com a legenda "começo e fim". Logo em seguida, a postagem foi editada e ganhou nova legenda, "Ou melhor... Eternamente".

Luis Fabiano, de 34 anos, está na sua segunda passagem pelo clube do Morumbi. O atacante já atuou 336 vezes com a camisa tricolor e marcou 207 gols. Na atual temporada, o centroavante não conseguiu manter uma sequência de partidas e sofreu com lesões durante boa parte do ano. Desde janeiro, marcou apenas sete vezes em 28 atuações.