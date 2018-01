Luís Fabiano se considera perseguido Enquanto Kaká era festejado pelo ótimo desempenho na vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, neste domingo de manhã, o atacante Luís Fabiano tentava justificar o impossível: sua nova expulsão. Ele xingou o juiz Paulo César de Oliveira aos 32 minutos do primeiro tempo após sofrer uma falta não anotada e acabou sendo expulso. O atacante não apenas não reconhece o erro, como se considera vítima de perseguição. "Não sei mais o que fazer, porque há muito tempo estou sendo perseguido. Só desabafei após a falta que sofri e não foi marcada pelo juiz", defendeu-se. O supervisor Marco Aurélio Cunha, rapidamente, tentou minimizar o problema. "São coisas normais do futebol". O artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols, ainda não marcou nos três jogos disputados até agora no Paulistão. Para a partida contra a Portuguesa Santistano dia 9, Reinaldo volta ao time. Recuperado de contusão, ele vai substituir Luís Fabiano. O técnico Oswaldo de Oliveira recebeu a vitória do São Paulo com naturalidade. ?O time está de parabéns?, limitou-se a dizer.