Luís Fabiano se machuca e para por até três semanas

Assim, Luís Fabiano vai desfalcar o Sevilla na partida contra o Rangers, quarta-feira, pela última rodada da Liga dos Campeões da Europa. Além disso, vai ficar fora do confronto com o Sporting Gijon, pelo Campeonato Espanhol, e é dúvida para o duelo com Getafe, também pela competição nacional.

O Sevilla, já classificado para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa, pode ter duas novidades contra o Rangers. Recuperados de lesões, o lateral-esquerdo brasileiro Adriano e o atacante Kanouté treinaram nesta segunda-feira e podem atuar na quarta.