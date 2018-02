Luís Fabiano se transforma em vilão Luís Fabiano foi o principal assunto entre dirigentes, comissão técnica, conselheiros e torcedores, nesta quinta-feira, dia seguinte à eliminação do time na Libertadores. De acordo com os são-paulinos, o artilheiro da competição continental, com 8 gols, teve péssima atuação contra o Once Caldas e foi um dos responsáveis pela derrota por 2 a 1. Durante a partida, os auxiliares de Cuca, Milton Cruz e seu irmão, Cuquinha, pediam insistentemente que o atacante se movimentasse mais, participasse mais da partida. Mas ele não estava realmente numa noite feliz. "Não sei dizer por que ele foi mal, é melhor perguntar para ele", afirmou o treinador. Arrasado, Luís Fabiano quis pouco papo. Reconheceu ter ido mal, mas não admite assumir a culpa sozinho. "Quando se ganha, é tudo mil maravilhas. Quando perde...", lamentou. "Não sei o que vai ser da minha vida daqui para a frente." Mesmo nesta quinta, dia do nascimento de sua primeira filha, Giovanna, o jogador conseguia sorrir. Pouco antes do almoço, foi à sala de computadores do Hotel Meliá, onde a delegação ficou concentrada, para navegar na internet. Abriu alguns sites e não gostou muito do que leu. Acha que as críticas estão sendo exageradas. Os conselheiros que estiveram com o grupo na Colômbia, porém, reclamaram bastante de sua participação e não economizaram os ataques. "Ele esteve apático, se for para jogar daquele jeito, é melhor que seja vendido mesmo", declarou um dos cardeais, que preferiu não ser identificado. A fraca atuação, ontem, e a eliminação do São Paulo pode, sim, antecipar a saída de Luís Fabiano. A equipe não vai a Tóquio para disputar o Mundial Interclubes, como os são-paulinos esperavam. E o Brasileiro ainda está no início. Há tempo para ajeitar o time sem seu principal jogador, apostam os cartolas. Se, na semana que vem, o Porto, por exemplo, oficializar a proposta de cerca de US$ 15 milhões, é provável que leve o atleta. O artilheiro pode, a exemplo de Kaká, deixar o Morumbi sem um grande título, apesar de ter se tornado ídolo, feito mais de 100 gols e decidido inúmeras partidas para o São Paulo. Ninguém escapou - Curiosamente, além de Luís Fabiano, Rogério Ceni, o outro grande astro do torcedor, foi criticado depois do jogo contra o Once Caldas. Na opinião da maioria dos são-paulinos, o goleiro falhou no primeiro gol dos colombianos. O capitão do time era, seguramente, um dos mais abalados. O maior sonho em sua carreira era o título da Libertadores.