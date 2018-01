Luís Fabiano será testado amanhã Luís Fabiano terá um dia especial nesta segunda-feira. Depois de ficar afastado dos treinamentos de sábado e domingo por causa de uma dor na parte posterior da coxa direita, o atacante do São Paulo precisa estar em condição de voltar às atividades normalmente. Se não conseguir realizar pelo menos dois treinos normais (na terça e quarta-feira), estará afastado do time que vai enfrentar Camarões, quinta-feira, em Sain-Denis, na estréia da seleção brasileira na Copa das Confederações. Neste domingo, o chefe da equipe médica da seleção, José Luís Runco, procurou tranqüilizar o técnico Carlos Alberto Parreira. "O doutor (Runco) me disse que o Luís Fabiano apresentou uma melhora acentuada. Agora vamos aguardar", afirmou o treinador. O atacante do São Paulo começou a perceber o problema na noite de sexta-feira, quando voltou do treino. A causa, segundo o atleta, foi a seqüência de jogos (pelo clube e seleção) e a desgastante viagem que a delegação fez à Nigéria, onde disputou amistoso preparatório no dia 11. O risco de corte da delegação, por enquanto, parece afastado. Se Luís Fabiano não se recuperar a tempo para enfrentar os camaroneses, sua disponibilidade é considerada certa para a segunda rodada, diante dos Estados Unidos, dia 21, em Lyon. Quando convocou os atletas que defenderiam a seleção na Copa das Confederações, Parreira afirmou que a competição serviria para que observações fossem feitas a fim de se montar o grupo que vai iniciar a disputa das Eliminatórias, já no segundo semestre deste ano. Neste domingo, o discurso foi aperfeiçoado. O treinador deixou claro que vai montar um time-base para jogar na França, e que alterações, embora não descartadas, serão mais difíceis do que se imaginava. "A gente vai competir com uma equipe só, mas evidentemente vou estar atento. Quanto mais puder usar como um laboratório, melhor. Mas sem desvirtuar a equipe", explicou Parreira, que colocou Adriano, atacante do Parma, na vaga de Luís Fabiano no treino deste domingo. Sossegado - Estressado certamente não é um adjetivo que possa ser utilizado para descrever Ronaldinho Gaúcho. Enquanto sua possível transferência do Paris Saint-Germain para o Manchester United provoca especulações por todos os cantos, o meia-atacante brasileiro está tranqüilo. Chega até a exagerar para demonstrar que não está nem aí. "Não penso em nada que não seja seleção, estou cem por cento somente pensando na seleção. Para tudo o que acontece fora tem meu irmão cuidando, ele que fica ocupado e eu só fico voltado para jogar", explicou o jogador. E existe um motivo extra que motiva Ronaldinho nessa competição. Na última edição, realizada em 2001 na Coréia e no Japão, o Brasil foi eliminado e o então técnico Emerson Leão acabou demitido. "Não tenho boas recordações daquela Copa das Confederações. Terminei como artilheiro, com seis gols, mas não ganhamos. Espero que desta vez seja diferente", afirmou.