Luis Fabiano sofre lesão no ligamento do joelho e não enfrentará o Goiás

Luis Fabiano não vai enfrentar o Goiás, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador do São Paulo sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e foi descartado pelo departamento médico do clube. No duelo do sábado, contra o Figueirense, o atacante já havia manifestado que não queria participar do confronto derradeiro. Agora, com a contusão, sua ausência é certa.

"O Luis Fabiano tem uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Assim, vai ficar conosco umas duas semanas, aproximadamente. Não é uma lesão grave, mas leva um tempo para recuperar. Tem de esperar cicatrizar e depois fortalecer a região lesionada", explicou o médico do São Paulo, José Sanchez.

O São Paulo volta a campo no domingo, às 17h, em Goiânia, no estádio Serra Dourada. O atacante Alan Kardec deve ser o substituto de Luis Fabiano. "Esperamos um adversário que venha nos colocar muitas dificuldades, pois eles querem sair do rebaixamento, mas nós temos um objetivo claro que é conquistar a vaga na Libertadores", afirmou Kardec.

O time paulista é o quarto colocado da tabela, com 59 pontos, e precisa de uma vitória para garantir vaga na Libertadores sem depender de nenhum outro resultado. Um empate também deve servir, uma vez que o Internacional, quinto lugar, tem 57 pontos e está com -1 de saldo de gols, contra 5 do São Paulo.