Luís Fabiano sonha com a Libertadores Dois dias antes do clássico contra o Santos, no qual foi o destaque do São Paulo, na derrota por 2 a 1, o atacante Luís Fabiano foi entrevistado e falou de tudo. Das dificuldades que enfrentou no Rennes, em suas passagens pelo futebol francês. Do descontrole emocional que muitas vezes o prejudica em campo ? para ele, é apenas excesso de vontade de vencer. Da falta que lhe faz o avô, por quem foi criado. E da vontade de disputar a Libertadores. Leia mais no Jornal da Tarde