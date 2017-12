Luís Fabiano substitui Ronaldinho Gaúcho Sem Ronaldinho Gaúcho, que sofreu uma contusão muscular e está vetado pelos médicos, o técnico Carlos Alberto Parreira foi rápido para confirmar o novo titular da seleção brasileira para o jogo contra a Argentina, quarta-feira, em Belo Horizonte. Luís Fabiano foi o escolhido para formar o ataque com Ronaldo no grande clássico das Eliminatórias da Copa. No treino coletivo desta segunda-feira de manhã, ainda na Granja Comary, em Teresópolis, antes do embarque da seleção para Belo Horizonte, Parreira testou esse novo time. Assim, os titulares serão Dida; Cafu, Juan, Roque Júnior e Roberto Carlos; Edmílson, Juninho Pernambucano, Zé Roberto e Kaká; Ronaldo e Luís Fabiano. Enquanto isso, Ronaldinho Gaúcho ainda corre risco de ser cortado. Ele fará exames em Belo Horizonte para saber se terá condições de enfrentar o Chile, domingo, em Santiago. Mesma situação vive o zagueiro Luisão, outro que sofreu contusão muscular no treino de ontem.