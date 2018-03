Luís Fabiano supera desconfianças O atacante Luís Fabiano chegou ao São Paulo no início do ano como uma incógnita. Mas em pouco tempo superou as desconfianças e ganhou a posição de titular ao lado de França. Ele tem, em 2001, a melhor média de gols de sua curta carreira: nos 10 jogos que atuou desde o início, foi às redes por 11 vezes. Após o jogo contra o Vitória, quarta-feira, quando marcou dois gols na vitória por 3 a 0, o jogador mostrava cautela em relação à possibilidade de o São Paulo comprar seu passe do Rennes, da França, mesmo sabendo do interesse do presidente Paulo Amaral em tê-lo definitivamente. Luís Fabiano afirmou que a pressão será grande até o fim do ano, quando terminará seu empréstimo. "Se eu não continuar jogando bem, sei que ficará difícil permanecer aqui." Hoje com 20 anos, ele não tem boas recordações de sua passagem pelo futebol francês. "Quase não tive oportunidade de jogar por lá", lembrou o atacante. Apesar da boa fase, Luís Fabiano mantém os pés no chão e ainda não pensa em atuar pela seleção brasileira. "Sei que é um objetivo muito distante. O segredo é continuar pensando no trabalho dentro do clube", declarou o jogador. Retificação - A diretoria ressalta que a previsão orçamentária feita no mês passado indica um déficit de R$ 4,5 milhões para o fim do ano e não de US$ 4,5 milhões, conforme publicado anteriormente.