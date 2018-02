Luís Fabiano também está na mira do Porto As especulações sobre uma transferência de Luís Fabiano não param. Depois da negativa do São Paulo para a proposta de US$ 6 milhões (R$ 18,78 milhões) do Barcelona, em Portugal, o jornal ?O Jogo? informa que ele poderia se transferir para o Porto, por conta de um convênio entre o clube português e o Chelsea, da Inglaterra. O time inglês, que pagará uma quantia ao Porto para ficar com o técnico José Mourinho, se comprometeria também a pagar salários de dois jogadores sul-americanos durante um ano. Os jogadores seriam contratados pelos Chelsea e fariam uma adaptação de um ano na equipe portuguesa. E Luís Fabiano seria um dos nomes mais cotados.