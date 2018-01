Luís Fabiano também pode ir para Itália A Itália está de olho em Luís Fabiano. Milan e Inter pensam no artilheiro são-paulino para a próxima temporada. José Fuentes, o procurador do atacante, já incumbiu o empresário italiano Gaetano Paolillo de tentar colocar o jogador na Itália. Como ele participou da aproximação entre Kaká e o Milan, o clube rubro-negro começa a disputa como favorito. Paolillo está no Brasil desde sexta-feira e domingo viu o empate do São Paulo contra o Atlético Mineiro no Morumbi ? na véspera esteve no Mineirão vendo Cruzeiro e Santos e ontem foi ao Pacaembu acompanhar a partida entre Corinthians e Cruzeiro. Ele volta hoje para a Itália. Leia mais no Jornal da Tarde