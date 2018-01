Luís Fabiano terá passe comprado Após dizer que estava "um pouco aborrecido" pela demora na compra de seu passe, que pertence ao Rennes, da França, o atacante Luís Fabiano teve uma boa notícia. Nesta quinta-feira, o atleta recebeu a confirmação de que seu passe será adquirido pelo São Paulo. O diretor de futebol, José Dias, foi enfático sobre a decisão do clube. "Nós vamos comprar o passe de Luís Fabiano." Ele garantiu: "Já tem gente do São Paulo na França negociando com o Rennes." O valor do passe do atacante é US$ 3,75 milhões. Luís Fabiano havia manifestado estar incomodado, pois o clube estaria procurando outro atacante. Assim sendo, recebeu a notícia com espanto. "Vão comprar meu passe? Então vou esperar", disse o jogador, de 20 anos, que em 22 partidas pelo time marcou 21 gols e cujo contrato de empréstimo vence dia 31 de dezembro. A explicação sobre a preocupação de ser substituído é esclarecida quando fala do companheiro França. "Ele é intocável." A notícia agradou ao técnico Nelsinho Baptista. "Será importante contar com ele (Luís Fabiano) definitivamente", afirmou. "É um atacante moderno, com posicionamento de área. Finaliza bem e ajuda a marcar na intermediária."