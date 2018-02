Luis Fabiano tinha condição, diz médico O médico do São Paulo, José Sanchez, garantiu nesta quinta-feira de manhã, que o atacante Luis Fabiano estava em boas condições físicas para a partida de ontem contra o Once Caldas, quando o Tricolor foi eliminado nas semifinais da Libertadores ao perder por 2 a 1. ?Quando ele não treinou era porque sentia dores musculares, mas no momento em que foi para o jogo estava plenamente recuperado?, garantiu o médico, em entrevista à Rádio Joven Pan. A contusão do artilheiro foi motivo de controvérsia entre o técnico Cuca e o superintendente do São Paulo, Marco Aurélio Cunha. O dirigente chegou a dizer que a contusão era apenas jogo de cena do treinador para confundir o adversário. Ainda abalada pela eliminação, a equipe do São Paulo deixa a cidade de Pereira, na Colômbia, na tarde desta quinta-feira e seguirá direto para Belém, onde no domingo enfrenta o Paysandu pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A preocupação de Cuca a partir de agora, será recuperar psicologicamente a equipe para o jogo em Belém. Esta partida ganhou importância para o São Paulo. De acordo com Cuca, o time - que agora vai se dedicar exclusivamente ao campeonato nacional - precisa reagir imediatamente, já que nas duas rodadas seguintes terá dois clássicos estaduais pela frente. Pega o Palmeiras e em seguida o Santos. Outra preocupação do treinador é com o desmanche que a equipe poe sofrer a partir de agora. Gustavo Nery vai para o futebol alemão e Luis Fabiano negocia com clubes europeus.