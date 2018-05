Luis Fabiano treina para voltar ao São Paulo no domingo contra o Cruzeiro

SÃO PAULO - Poupado na derrota do São Paulo por 2 a 1 para o CRB, quarta-feira, em Maceió, pela segunda fase da Copa do Brasil, Luis Fabiano não teve descanso. Na manhã desta quinta-feira, o atacante treinou com o restante dos jogadores que não viajaram para Alagoas, já pensando no próximo compromisso do time.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o Cruzeiro, em Uberlândia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, no Morumbi, ele voltará ao time no fim de semana.

Nesta quinta-feira, ao lado de outros jogadores, Luis Fabiano treinou sob supervisão do preparador físico Sérgio Rocha. Ele e outros jogadores fizeram uma atividade física-técnica no CT da Barra Funda.

Na tarde desta sexta-feira, desta vez com todo o elenco do São Paulo, Luis Fabiano treinará a partir das 15h30, dando sequência aos trabalhos de preparação para o duelo com o Cruzeiro.