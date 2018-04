O atacante brasileiro Luís Fabiano, do Sevilla, se tornou um dos artilheiros do Campeonato Espanhol, com 7 gols, após marcar um gol na vitória de 2 a 0 de sua equipe sobre o Real Madrid. Ele está empatado na liderança da artilharia com o argentino Sergio Agüero, do Atlético de Madri, com o italiano Giuseppe Rossi, do Villarreal, e com o argentino Leo Messi, do Barcelona.