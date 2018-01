Luis Fabiano vai direto para hospital após sair de campo em vitória

O atacante Luis Fabiano, do São Paulo, deixou o Morumbi na noite desta quarta-feira direto para o hospital. O jogador, que marcou o último da gol vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, pela Copa do Brasil, sentiu dores no tórax e dificuldade para respirar após cair no gramado em uma dividida e foi levado para um hospital nos arredores no estádio para ser submetido a exames.

O jogador sentiu o problema aos 34 minutos do segundo tempo e como o técnico Juan Carlos Osorio já havia feito as três substituições, o time terminou o jogo com um a menos. De acordo com o médico do São Paulo, José Sanches, a situação de Luis Fabiano necessitava acompanhamento. "Ele não estava conseguindo se movimentar e nem respirar direito. Como está há muito tempo com sintoma, vamos avaliar. O que preocupa é o tempo que esse sintoma tem demorar para passar", disse à Rádio Globo.

O médico e o atacante deixaram o gramado diretamente para uma ambulância e foram levados ao hospital. Uma das suspeitas de Sanches é que na queda no gramado Luis Fabiano tenha gerado impacto no diafragma e causado a dificuldade para respirar. O jogador chorava e sentia muitas dores na maca.