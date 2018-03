Luís Fabiano vai para o Sevilla O Sevilla acertou a contratação do atacante Luís Fabiano, segundo o jornal português A Bola. Para contar com mais um brasileiro em seu elenco - Renato, Júlio Baptista e Daniel Alves já jogam por lá -, o clube espanhol pagou 3 milhões de euros ao Porto, que tinha 25% dos direitos federativos do jogador. Os outros 75% permanecem com a empresa Global Soccer Investment. Quem saiu perdendo nessa história foi o Corinthians, que tinha interesse na contratação de Luís Fabiano. Além disso, pode ficar sem o outro atacante pretendido, Vágner Love, que agora tem chances de trocar o CSKA Moscou pelo Porto. Luís Fabiano chegou ao Porto no segundo semestre do ano passado, depois de uma ótima passagem pelo São Paulo. Mas ele não rendeu bem no futebol português. Não conseguiu se firmar no time titular e marcou apenas 3 gols nesse período.