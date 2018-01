Luís Fabiano vira dúvida para estréia O atacante Luís Fabiano virou dúvida para a estréia da seleção brasileira na Copa das Confederações, na próxima quinta-feira, em Paris, contra Camarões. O jogador do São Paulo sentiu uma dor na parte posterior da coxa da perna direita durante o treino neste sábado e fará tratamento intensivo até domingo. Caso não melhore, será feita uma ressonância magnética na segunda-feira. ?A causa da dor é o estresse pelas viagens e o cansaço?, afirmou o médico José Luiz Runco. Depois de estrear com a camisa da seleção com um gol na vitória por 3 a 0 sobre a Nigéria, no amistoso da última quarta-feira, Luís Fabiano deveria ser mantido por Parreira como titular na Copa das Confederações. Mas a dor muscular na coxa pode abrir espaço para Adriano, do Parma (Itália), entrar no time que enfrenta Camarões. Esforço físico - Quando chegou ao hotel após o treino, ainda no início da noite de sexta-feira, Luís Fabiano queixou-se aos médicos de dor na parte posterior da coxa direita. Pela manhã, o incômodo persistia e, por isso, o atacante do São Paulo não treinou neste sábado. Runco mostrou-se tranqüilo e procurou afastar a possibilidade de indicar o corte do jogador. "Foi uma mialgia, provavelmente causada pelo cansaço das partidas e da viagem", disse o médico. Luís Fabiano afirmou que essa foi a primeira vez que sofre contusão nesse local da perna. Para o atacante, o que mais pesou foi a viagem para a Nigéria e depois, para a França. "Eu joguei pelo São Paulo no domingo. Aí viajamos até a Europa, fomos para a Nigéria, jogamos no dia seguinte e, então viemos para Paris. Acaba desgastando demais", revelou. "É uma pena. Justo agora que estou embalado. Mas até segunda-feira estou bom." Neste domingo, a comissão técnica decidiu que o treino será realizado somente na parte da manhã. Depois do almoço, todos terão folga. Os treinamentos serão retomados na tarde de terça-feira.