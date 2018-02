Luís Fabiano virou solução para o SP O que vale mais para o São Paulo neste momento: Luís Fabiano ou quatro bons reforços? A diretoria escolheu a segunda opção e espera negociar o atacante para contratar pelo menos quatro atletas de alto nível, que cheguem para entrar e decidir e não apenas para compor o grupo, como pediu de forma enfática o técnico Cuca após a derrota para o Paysandu por 1 a 0. Até a semana passada, o discurso era bem diferente. O objetivo era manter Luís Fabiano de qualquer jeito. Principalmente se o time ganhasse a Libertadores e fosse para o Japão no fim do ano para disputar o Mundial Interclubes. Agora, porém, a opinião é outra. "A negociação depende do clube que faz a proposta, do jogador e do São Paulo", limitou-se a dizer, hoje, o presidente Marcelo Portugal Gouvêa. Gouvêa e o restante da cúpula tricolor não admitem publicamente a intenção de liberar o artilheiro do time - para evitar o aborrecimento do atacante e sua desvalorização -, mas chegaram à conclusão de que essa é a melhor solução para reconstruir a equipe para o segundo semestre. Os dirigentes caíram na realidade e perceberam não ser possível sonhar em trazer ótimos jogadores sem desembolsar boa quantia em dinheiro. Mesmo que o atleta em vista esteja livre, o salário acaba sempre se tornando um problema. Um exemplo: o lateral Júnior, que recebeu sinal verde do Parma para negociar o retorno ao Brasil, pediu alto demais, dificultando um desfecho feliz. Com dinheiro em caixa, o São Paulo poderia oferecer vencimentos mais expressivos e atrair profissionais de padrão mais elevado. Apesar de estar com a situação financeira equilibrada - sobretudo depois de o time ter chegado à semifinal da Libertadores -, Gouvêa admite que o clube não tem condições de fazer investimentos se não receber boa injeção de recursos. "Hoje, não temos como pagar US$ 1 milhão a algum clube", declarou o presidente, referindo-se à possível chegada do volante Tcheco. Se não vender os direitos de Luís Fabiano, os são-paulinos não conseguirão, por exemplo, pagar a quantia exigida pelo Al-Ittihad, US$ 1,2 milhão, para contratar o jogador - os dirigentes paulistas apostam, no entanto, em sua liberação sem custos. Com a saída de Marquinhos e Gustavo Nery, que já deixaram o Morumbi, e Fábio Simplício, que não terá o contrato renovado, Cuca pediu urgência na chegada de reforços - no mínimo quatro. Para ele, o jogo contra o Paysandu tornou claras as carências do elenco e mostrou que alguns jovens precisam ser mais bem trabalhados antes de fazer parte da equipe titular. Caso contrário, o São Paulo pode afundar no Brasileiro. A diretoria concorda com o treinador. "Agora é a época da abertura da temporada", disse Gouvêa, apostando que terá sucesso nas contratações. Clubes como Barcelona, Porto e Bétis brigam por Luís Fabiano e podem pagar o dinheiro que os são-paulinos aguardam. "Pelo que a gente sabe, vários clubes vêm esta semana ao Brasil (para tentar levar o atacante)", comentou o dirigente. O São Paulo deve dizer sim a quem der cerca de US$ 17 milhões, valor que pode ser oferecido nos próximos dias. O Porto fez uma proposta, ainda não-oficial, por meio de empresários, de US$ 15 milhões, e Barcelona e Bétis prometem chegar com força.