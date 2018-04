Luís Fabiano visita CT do Porto O atacante Luís Fabiano conheceu nesta terça-feira as instalações de seu novo clube, o Porto. Ali, no Centro de Treinamento, reencontrou seus compatriotas Derlei e Diego (contundidos), mas ainda não treinou com a camisa de seu novo time, fez apenas exercícios físicos no ginásio de esportes. A negociação do atleta girou em torno de ? 13 milhões e ele será apresentado à tarde.