Luís Fabiano volta de cara amarrada De cara amarrada e respondendo na base dos monossílabos. Este era o atacante Luís Fabiano em sua chegada nesta quarta-feira, no Aeroporto de Cumbica, após ser apresentado como novo reforço do Porto, de Portugal. "Só vou falar na coletiva", disse o ex-são-paulino. A única informação que o jogador se dispôs a dar foi responder se sentiria saudades da torcida. "Vou", limitou-se a dizer. Sobre a transferência para o Porto depois de uma mal-sucedida mudança para o Barcelona, o jogador disse que "foi legal ter acontecido isso". Se vai sentir saudade do São Paulo? "Muita."