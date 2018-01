Luís Fabiano volta e promete gols Luís Fabiano volta ao São Paulo na partida de domingo, contra o Figueirense, em Florianópolis, depois de participar - sem entrar em campo - da seleção brasileira que derrotou Colômbia e Equador pelas Eliminatórias da Copa de 2006. E chega com um recado duro aos que sonham ser artilheiro do Brasileiro. "Que se cuidem, eu estou de volta. Quero fazer muitos gols para ser artilheiro do campeonato e levar o São Paulo ao título." Por enquanto, Luís Fabiano tem 19 gols, contra 21 de Dimba, do Goiás. Mas a animação é grande. "Estou com fome de bola. Estou sem jogar desde o dia 30, quando fiz um gol no Paysandu. Quero descontar o tempo perdido", avisou o atacante do São Paulo. O artilheiro são-paulino não se mostra aborrecido por não ter sido escalado por Parreira nos dois jogos da seleção. Ao contrário, diz que foi um sonho estar ao lado de jogadores que considera ídolos. "Impressionante como o Ronaldinho, o Rivaldo e o Roberto Carlos são humildes. Os caras ganharam o pentacampeonato e são simples até demais. Para mim, foi bom demais estar do lado deles. Aprendi muita coisa", contou Luís Fabiano. Durante o período em que esteve na seleção, Luís Fabiano procurou ficar por dentro do que acontecia no São Paulo. "Vi o jogo contra o Vasco pela Copa Sul-Americana e dei muita risada quando o Rico colocou o gorrinho e depois foi telefonar no orelhão do Morumbi. Só no intervalo é que percebi que era uma homenagem para mim. Fiquei até emocionado." Depois, a viagem até Barranquilla e outra para Manaus. "Aí, ficou mais difícil de acompanhar. Dei só uma passada ou outra na internet, o tempo era corrido. Mas agora estou de volta e isso é que interessa", disse Luís Fabiano. O atacante faz uma comparação entre o São Paulo de agora e o do primeiro turno, que venceu o Figueirense por 3 a 2, na estréia do técnico Rojas. "De lá para cá, o nosso time aprendeu a marcar melhor. E isso me deixa com mais responsabilidade, porque um gol meu pode definir o jogo. Por isso, vou entrar muito atento contra o Figueirense." Luís Fabiano fala como novo ídolo do São Paulo. Sua carreira passou a ser gerenciada pela Traffic e ganhou sofisticação. Ele ganhou um assessor de imprensa particular e tem sido protagonista de ações de marketing. Nesta sexta-feira, recebeu 500 cards com sua foto, que distribuirá aos fãs. Na segunda-feira, participará de um chat ao vivo, na Avenida Paulista. É uma promoção de uma marca de celulares. Uma promoção da qual já participaram vários integrantes de reality shows. Gente de fama efêmera, que não parece ser o caso de Luís Fabiano. No domingo, ele terá a companhia de Kléber no ataque do São Paulo. "Recebi a orientação do Rojas para jogar bastante pelo lado direito para dar uma equilibrada no time. Do lado esquerdo já tem o Gustavo Nery, o Ricardinho e o Fabiano", revelou Kléber. O São Paulo jogará no 4-4-2, mas poderá mudar de esquema durante o jogo, apenas com o recuo de Gustavo Nery ou de Adriano.