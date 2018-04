Luis Fernández volta ao PSG para comandar categorias de base

Consagrado pelo Paris Saint-Germain como jogador e treinador, Luis Fernández está de volta ao clube. Nesta quarta-feira, a equipe francesa anunciou através de um comunicado oficial a contratação do seu ex-jogador para comandar as categorias de base, naquela que será a sua quarta passagem pelo clube.

Luis Fernández, de 57 anos, era um habilidoso volante, tendo disputado 237 partidas pelo PSG na sua passagem pelo clube entre 1978 e 1986. Ele venceu duas vezes a Copa da França e também faturou o Campeonato Francês na sua última temporada pelo clube, quando era o capitão da equipe.

Depois, Luis Fernández teve duas passagens pelo PSG como treinador. Na primeira, entre 1994 e 1996, venceu a Copa da França, a Copa da Liga Francesa e a Supercopa Francesa em 1995 e a Recopa Europeia em 1996. Já a outra passagem, sem grandes conquistas, foi entre 2000 e 2003.

Além disso, como jogador, Fernández disputou 60 partidas pela seleção francesa, sendo campeão da Eurocopa de 1984, além de ter participado do grupo que disputou a Copa do Mundo de 1986 e a Eurocopa de 1992. Como técnico, dirigiu recentemente as seleções de Israel e de Guiné. Agora, aos 57 anos, está de volta ao PSG para trabalhar como diretor esportivo do centro de formação do clube.