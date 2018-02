Luis Figo confirmado como titular Luis Figo foi um dos intocáveis da seleção portuguesa nos últimos anos. Mas o brilho do principal astro do futebol local passou a ofuscar-se desde a chegada de Felipão, no começo de 2003. O meia do Real Madrid continuou a ser o queridinho da torcida, mas não dá mais as cartas como antes. A primeira disputa que perdeu ocorreu quando o luso-brasileiro Deco foi convocado. Figo não escondeu reprovação pela presença de ?estrangeiro? na seleção e ouviu recado claro do novo chefe. "Quem não quiser colaborar, pode sair", afirmou Felipão, na oportunidade. A segunda queda de braço veio nesta Eurocopa. Felipão substituiu Figo em duas ocasiões - a mais recente, na semana passada, nas quartas-de-final, contra a Inglaterra. O ídolo saiu de campo com cara de poucos amigos, foi para os vestiários e depois se difundiu a história de que ficou quieto, num canto, a rezar pelo sucesso de seus amigos. Figo afastou-se dos contatos com a imprensa e Felipão tratou de colocar panos quentes no episódio. O treinador reiterou estima, admiração, respeito pelo jogador. Tudo em nome da harmonia na hora da decisão. Além disso, o confirmou como titular. Figo, que só nesta terça-feira voltou a dar declarações, não aumentou a polêmica, mas não fez questão de ser simpático. "Não há do que me arrepender", disse. "Quando saí de campo, perdíamos e não podia fazer mais nada", afirmou. "Não posso agradar a todos, mas minha filosofia é a de servir ao meu país."