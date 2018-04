Luís Figo tem fratura operada e se recupera bem

O meia-atacante português, Luís Figo, foi operado na tarde desta terça-feira para a fixação de pinos no perônio de sua perna direita, fraturado durante o empate de sua equipe, a Inter de Milão, diante da Juventus. A cirurgia foi conduzida pelo médico Francesco Benazzo, que garantiu que a lesão não significa o fim da carreira do jogador, já que a fratura está estabilizada. Benazzo, que é o diretor da policlínica San Matteo e professor catedrático da Universidade de Pavia, acredita que a recuperação deve ser rápida, já que Figo apresenta uma boa estrutura muscular. Assim, o médico arriscou um prazo de recuperação de dois meses. De acordo com o empresário do jogador, Miguel Macedo, Luís Figo está bem disposto e muito sensibilizado pelas mensagens de solidariedade que recebeu. Figo teve sua perna direita fraturada ao sofrer uma falta do meia Pavel Nedved, que pediu desculpas ao saber da gravidade da lesão de seu companheiro de profissão.