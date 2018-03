Luis Figo volta à seleção de Portugal O meia Luis Figo aceitou voltar à seleção portuguesa para a disputa das Eliminatórias Européias para a Copa do Mundo de 2006. O jogador do Real Madrid, de 32 anos, já havia se retirado do selecionado nacional em agosto do ano passado. ?Ele aceitou o pedido feito pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madail, e pelo treinador Luiz Felipe Scolari?, informou um comunicado da entidade. Um dos motivos para a aposentadoria de Figo da seleção era a grande quantidade de jogos que o meia tinha que fazer durante uma temporada. Como sua participação no Real Madrid diminuiu neste ano, o meia resolveu reconsiderar a decisão e estará à disposição para o duelo decisivo contra a Eslováquia, no próximo dia 4. ?Saí do cenário internacional porque estava cansado e queria dedicar meus últimos anos de carreira ao meu clube. Mas como não sou a primeira opção neste momento, comecei a pensar de forma diferente?, disse Figo.