Luís Maranhão volta e Canindé é dúvida no São Caetano Pensando exclusivamente em esquecer as derrotas para Noroeste e Palmeiras, o São Caetano se concentra no jogo contra o Ituano, neste sábado, no Estádio Anacleto Campanella. O técnico Dorival Júnior tem uma certeza e uma dúvida: o volante Luís Maranhão volta ao time após cumprir suspensão automática, enquanto o meia Canindé, com dores musculares, é a dúvida. Maranhão entra no lugar de Rafael Muçamba, que foi elogiado pelo técnico. ?A gente trabalha dessa forma. Dificilmente um jogador que sai do time por suspensão não volta. O Muçamba foi bem, manteve o mesmo futebol do Maranhão e dessa forma ele obriga o Maranhão a voltar e jogar bem para agarrar a vaga de titular?, explicou. A expectativa, agora, é com Canindé. O meia sofre com dores musculares no adutor da perna esquerda e ainda não participou dos treinos nessa semana. Em seu lugar, o treinador testou três opções: os meias Marcelo e Douglas, além do atacante Marcelinho. A dúvida pode ser sanada após o treino tático previsto para a manhã desta sexta-feira. O São Caetano tem 19 pontos e ocupa a sexta posição. O time continua com o objetivo de chegar entre os quatro primeiros colocados.