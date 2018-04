Luís Mário: decisão sai em fevereiro O juiz da 53ª Vara da Justiça Trabalhista vai decidir, dia 27 de fevereiro, se o meia-atacante Luís Mário tem razão em reivindicar a sua liberação do Corinthians. O jogador, cujo contrato com o clube terminou dia 22 de janeiro, entrou na justiça solicitando permissão para atuar em outro clube. A advogada de Luís Mário, Gislaine Nunes, queria que o juiz desse uma liminar para que o jogador pudesse atuar em outra equipe, provavelmente o Grêmio. O juiz negou a liminar. Quer ouvir os argumentos do Corinthians. Gislaine Nunes alega que, como ficou sem contrato com o Corinthians dia 22 de janeiro, Luís Mário está liberado para arrumar outro clube. O Corinthians argumenta que o contrato do meia-atacante foi assinado antes de a Lei Pelé entrar em vigor. Tomando como base a Lei do Passe, o Corinthians arbitrou o passe do jogador na Federação no valor de R$ 6,3 milhões. A quantia foi baseada no salário de R$ 70 mil que foi oferecido ao atleta no encerramento de seu contrato.