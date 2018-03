Luís Mário é condenado a pagar ao Grêmio O atacante Luís Mário foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar uma multa de R$ 3 milhões ao Grêmio, por ter rescindido o contrato que tinha com o clube no ano passado em iniciativa unilateral. O jogador tinha acordo para ficar no estádio Olímpico até o final da Libertadores de 2003, mas transferiu-se para o Anyang LG Cheetahs, da Coréia do Sul, em junho, um mês antes do encerramento do compromisso. Luís Mário, atualmente no Coritiba, tem prazo de oito dias, a partir desta sexta-feira, para recorrer da decisão da juiza Neusa Libera Lodi, da 14ª Vara da Justiça do Trabalho de Porto Alegre. O Grêmio obteve outra vitória nos tribunais nesta sexta-feira. O clube conseguiu cassar a liminar da 7ª Vara da Justiça do Trabalho que, desde quarta-feira, liberava o zagueiro Adriano para deixar o clube. O jogador, que estaria na mira de Corinthians e do Internacional, terá de esperar a próxima audiência, dia 19 de abril, para saber se pode deixar de cumprir o contrato, por falta de depósitos do Fundo de Garantia.