Luis Mário pede à torcida que esqueça rebaixamento O atacante Luis Mário, que briga para formar a dupla de ataque do Botafogo - uma vaga é de Dodô - se mostrou incomodado com o fato de ter participado da campanha de rebaixamento da Ponte Preta à série B do Campeonato Brasileiro, em 2006. O jogador pediu aos torcedores que também se recordem de suas atuações em campanhas vitoriosas por outros clubes. ?Fico triste porque as pessoas só lembram do rebaixamento Mas e o título da Copa do Brasil, com o Grêmio, o Campeonato Brasileiro e o Mundial Interclubes, com o Corinthians? Ninguém fala?, desabafou Luis Mário. ?Disputei também seis Taças Libertadores na minha carreira. Poucos jogadores têm isso no currículo.? O desempenho de Luis Mário, de 30 anos, nos treinamentos tem encantado a comissão técnica do Botafogo. Na quinta-feira, o fisiologista do clube, Altamiro Bottino, elogiou a maneira como o atacante se comporta na pré-temporada da equipe em Vitória, no Espírito Santo. ?Tem chamado bastante atenção o empenho que o Luis Mário tem mostrado nos treinos. E, pelo que vejo, imagino que vai fazer uma temporada muito boa aqui com a gente?, disse o fisiologista. Na quinta-feira, a diretoria do Botafogo marcou para a próxima terça-feira a apresentação de Dodô ao clube. O jogador está de férias até domingo e descansa no Guarujá, em São Paulo.