Luís Mário pode renovar amanhã A diretoria do Corinthians fez proposta que considera "excelente" para a permanência de Luís Mário no Parque São Jorge. E espera renovar amanhã o contrato do meia-atacante. Luís Mário voltou ao clube paulista, após ter disputado a temporada de 2001 no Grêmio. Além de ter sido campeão da Copa do Brasil com o clube gaúcho, na decisão contra o Corinthians, terminou o ano como um dos melhores jogadores do time. Por isso, achou-se valorizado e pediu reajuste de salário para renovar o contrato com o Corinthians. Diante disso, criou-se, o impasse, e o jogador disse que se não chegar a um acordo com o clube até sexta-feira, não enfrentará o Fluminense, domingo, no Maracanã, pelo Torneio Rio-São Paulo. O vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, evitou polemizar a posição do jogador no episódio. "Espero que ele aceita nossa proposta e renove o contrato para poder jogar domingo", disse o dirigente, que considera a permanência de Luizão no Corinthians um fato consumado. O Real Betis, da Espanha, não tinha proposta de US$ 12 milhões pelo atleta como afirmou seu procurador, o empresário Francisco Monteiro, o Todé.