Luís Mário pode rescindir contrato com o Botafogo O atacante Luis Mário que chegou no início de temporada ao Botafogo pode ter seu contrato rescindido por causa de um ato de indisciplina. Na quinta-feira, o jogador, ao saber que não seria relacionado para o banco de reservas da partida contra o Ceará, pela Copa do Brasil, foi embora do Maracanã. Ele tem vínculo com o time alvinegro até 2009. A atitude do jogador irritou o técnico do Botafogo, Cuca, que exigiu um pedido de desculpas de Luis Mário. Nesta sexta, o jogador se reuniu no início da noite para conversar com a diretoria alvinegra. ?Levo 19 jogadores para a concentração, porque posso perder um e ficaria desfalcado. E me passaram que ele não gostou?, disse Cuca. ?A diretoria vai conversar com ele para saber se foi um momento de atitude errada ou se afirma ter agido certo.? Cuca explicou que uma atitude será tomada de acordo com a resposta de Luis Mário. O treinador foi enfático ao repreender a saída do atacante do Maracanã e não escondeu sua vontade de que um pedido de desculpas seja feito. ?Nunca uma peça tem o direito de abrir mão do coletivo e pensar somente em si em detrimento do grupo?, declarou Cuca.