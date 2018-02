Luis Mário projeta dupla de ataque com Dodô no Botafogo Mesmo sem ter um lugar assegurado ao lado de Dodô no setor ofensivo do Botafogo, na estréia no Estadual do Rio, o atacante Luis Mário festejou nesta quarta-feira a chegada do companheiro, que foi apresentado na última terça. O clube estréia no torneio no dia 24, contra o Madureira. Luís Mário, que jogou o último Brasileirão pela Ponte Preta, destacou as qualidades do companheiro e previu um futuro de conquistas no time carioca. ?Todos estamos muito felizes com a chegada do Dodô. É um jogador de grupo e, até pela qualidade que tem, aumenta a nossa felicidade?, falou o jogador, que briga com Jorge Henrique e André Lima pela outra vaga no ataque. O atleta aproveitou para explicar porque seria uma boa opção ao lado do ídolo botafoguense. ?O Dodô dispensa comentários e, como jogamos muito contra, já me conhece. O nosso entrosamento vai ser fácil?, garantiu Luís Mário. Nesta quarta-feira, enquanto o elenco realizou um treino físico pela manhã e, à tarde, uma movimentação tática. Dodô deu apenas voltas ao redor do campo em General Severiano. Em seguida, foi para a sala de musculação.