Luis Mário vai formar ataque gremista Grêmio e Coritiba fazem nesta quarta-feira, às 21h40, no estádio Olímpico, a primeira partida pela semifinal da Copa do Brasil, em Porto Alegre. O tricolor gaúcho vai jogar em casa contra um adversário sem quatro titulares. Marcelinho Paraíba desfalca a equipe por ter sido expulso na partida contra o São Paulo. Ele marcou três dos quatro gols na vitória sobre o tricolor paulista. No retrospecto deste ano a equipe paranaense leva vantagem. Os dois times já se enfrentaram quatro vezes em 2001, com duas vitórias do Coritiba, uma do Grêmio e um empate. A partida desta quarta-feira colocará frente à frente duas equipes com uma estrutura tática semelhante, caracterizada pelo esquema 3-5-2 e pela marcação forte. Por trás desse estilo parecido estão dois técnicos gaúchos: Tite veio para o Grêmio depois da conquista do Campeonato Gaúcho de 2000 pelo Caxias, e Ivo Wortmann passou pelo futebol japonês e norte-americano antes de chegar ao Coritiba. A equipe paranaense deverá entrar em campo desfalcada de quatro jogadores lesionados: Picoli, Edinho Baiano, Fabinho e o experiente Evair. Tite vai escalar a dupla de ataque com Warley e Luis Mário.