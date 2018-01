Luís Pereira assume time na Espanha O ex-zagueiro Luís Pereira, do Palmeiras e da seleção brasileira, foi contratado para ser técnico do time B do Atlético de Madrid, que disputa a terceira divisão espanhola. O treinador de 52 anos chegou a jogar no Atlético de Madrid por seis anos, de 1975 a 81, quando ganhou um campeonato nacional e a Copa do Rei da Espanha.