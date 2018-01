Luís Pereira está de volta a Madri Depois de 22 anos, Luís Pereira está retornando ao Atlético de Madrid, que defendeu como zagueiro entre 1975 e 1980. Desta vez, para ser treinador da equipe B, que disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol com jogadores jovens e outros não-aproveitados na equipe principal, que disputa a segunda divisão. Ontem, praticamente anônimo, o ex-jogador embarcou em Cumbica para a capital espanhola, fazendo questão de dizer que o lado financeiro não pesou na hora de aceitar o convite feito por Paulo Futre, diretor esportivo do clube. ?Já estávamos conversando desde outubro e pensei muito no mercado que vou abrir. Estarei no futebol europeu. Mostrando meu trabalho existe um chance muito grande de valorização?, avaliou. Leia mais no Jornal da Tarde