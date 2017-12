Luís Pereira tenta salvar Sãocarlense Ameaçado de rebaixamento na Série A-2 do Campeonato Paulista, o Sãocarlense contratou, na noite desta segunda-feira, o ex-zagueiro Luís Pereira para dirigir o time nos últimos jogos, contra América e Juventus. Ano passado, o ex-jogador do Palmeiras assumiu o cargo em situação semelhante, deixando São Carlos como herói. Ele deve se apresentar nesta terça-feira para um elenco desunido e com salários atrasados. Na semana passada os jogadores realizaram greve de três dias. No domingo, foram goleados por 5 a 0 pelo Mirassol. Nesta segunda, perdeu cinco pontos por escalação irregular de Jamur.